Minecraft: Live-Event kehrt Ende September zurück

Minecraft Live präsentiert sich am 28. September mit zahlreichen Neuigkeiten in einem frischen Look.

Am 28. September 2024 um 19:00 Uhr startet eine neue Ausgabe von Minecraft Live. Fans können sich auf spannende Neuigkeiten aus dem Minecraft-Universum freuen. Dabei wird die Show in einem frischen Look präsentiert.

„Die diesjährige Minecraft LIVE präsentiert sich in einem neuen Gewand, ist aber immer noch vollgepackt mit den neuesten und besten Nachrichten. Wir werden nie zuvor gesehene Game Drops enthüllen, euch exklusive Einblicke in neue Dinge geben, die in der Welt von Minecraft auf euch zukommen, und vieles mehr! All das erfährst du direkt von den Entwicklern im Minecraft-Hauptquartier hier in Stockholm.“ „Wir haben auch eine Aftershow vorbereitet, in der ihr unsere Entwickler dabei beobachten könnt, wie sie noch tiefer in die Updates einsteigen und neue Inhalte zum ersten Mal überhaupt durchspielen.“

Einen Teaser zur Veranstaltung gibt es hier: