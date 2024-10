Minecraft: Mojang spricht über die Geschichte der Illagers

Autor:, in / Minecraft

In Minecraft treten mit den Illagern kranke Versionen der sonst friedvollen Dorfbewohner auf, die euch das Leben schwer machen.

Über die Geschichte der Illagers sprechen Laura de Llorens, Jens „Jeb“ Bergensten, Samuel Åberg und Kevin Grace von Mojang in diesem Video.

Die feindseligen Dorfbewohner treiben in Minecraft an so einigen Orten ihr Unwesen, und tauchen als Plünderer und Räuber auf.