Minecraft: Mojang stellt Nautilus-Mob näher vor

Am Dienstag erscheint der neue Game Drop für Minecraft. Mit dabei: der Nautilus, der sich zähmen und reiten lässt – doch seine Zombie-Variante ist gefährlich.

Am kommenden Dienstag steht der nächste Game Drop für Minecraft an. Das Update trägt den Titel Mounts of Mayhem und erweitert das Sandbox-Spiel um neue Mobs.

Unter den Neuzugängen befindet sich der Nautilus, dem ihr in den Tiefen der Ozeane begegnen könnt. Gelingt es euch, Freundschaft mit ihm zu schließen, lässt er sich sogar reiten – und eröffnet damit völlig neue Möglichkeiten für die Erkundung unter Wasser.

Doch Vorsicht: Die Zombie-Variante des Nautilus ist alles andere als friedlich und stellt eine echte Gefahr dar.

Mehr Details zum Nautilus und seinen Besonderheiten erfahrt ihr im neuesten Entwickler-Video mit Gameplay Tech Lead Felix Jones, den Gameplay Engineers Elias Wickander und Elisabeth Gangenes sowie Game Artist Sarah Boeving.