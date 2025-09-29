Minecraft: Mounts of Mayhem bringt neuen Mob und Waffe

Ein Speer und ein lebendes Fossil im Mounts of Mayhem-Update machen die Unterwasserwelt von Minecraft noch spannender.

In der jüngsten Minecraft Live Präsentation stellte Mojang Mounts of Mayhem vor, das nächste Update, das später in diesem Jahr erscheinen soll.

Spieler dürfen sich auf den Nautilus freuen – ein reitbarer Unterwasser-Mob, das tiefseeartige Erkundungen revolutionieren soll.

Mit der neuen „Breath of the Nautilus“-Fähigkeit wird der Atemmeter pausiert, was längere Tauchgänge ermöglicht. Zudem lässt sich der Nautilus mit bunter Rüstung ausstatten und sogar als mobile Bauplattform nutzen.

Zum ersten Mal seit Langem führt Minecraft mit dem Speer eine mehrstufige Waffe ein. Er kann aus verschiedenen Materialien gefertigt werden, was sein Verhalten beeinflusst.

Besonders spannend: Die Schadenshöhe hängt von der Bewegungsgeschwindigkeit ab – wer auf einem Reittier angreift, trifft härter. Die Ladeattacke erfordert präzises Timing, da ein zu langes Halten die Effektivität mindert.

Im Video gibt es eine Vorschau auf Mounts of Mayhem. Noch mehr Einzelheiten haben die Entwickler für euch in diesem Artikel.