Minecraft: Mounts of Mayhem erscheint am 9. Dezember

Mit diesen Inhalten wird das Update Mounts of Mayhem für Minecraft am 9. Dezember veröffentlicht.

Mojang hat den Termin für den nächsten Game Drop in Minecraft enthüllt. Der als „Mounts of Mayhem“ bezeichnete Inhalt wird am 9. Dezember für das Spiel erscheinen.

Zu den Neuerungen des Updates zählt die Einführung von weiteren Zombie-Mobs. Zwei Wüstenzombies reiten neuerdings einem Kamel, unter Wasser treffen Spieler auf den Zombie Nautilus und auch ein Zombie-Pferd wurde gesichtet.

Außerdem wird es mit dem Speer eine neue Waffe in Minecraft geben, die mit zwei Angriffen daherkommt.

Mehr über den „Mounts of Mayhem“ Drop erfahrt ihr auf der offiziellen Webseite und im nachfolgenden Video: