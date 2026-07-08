Minecraft: Nach 17 Jahren erfüllt Mojang einen lang gehegten Wunsch

Mit dem nächsten Minecraft-Update erhalten Spieler erstmals eine echte Möglichkeit, sich hinzusetzen. Die neue Funktion zählt zu den meistgewünschten Features der Community und wird im Laufe des Herbstes für alle Spieler verfügbar sein.

Möglich wird das Sitzen über ein neues Sitzkissen, das mit dem kommenden Update eingeführt wird. Laut Mojang soll es nicht nur als einfache Sitzgelegenheit dienen. Das Entwicklerteam geht davon aus, dass die Community zahlreiche kreative Einsatzmöglichkeiten finden wird, die über die ursprüngliche Idee hinausgehen.

Neben der neuen Sitzfunktion umfasst das Update unter anderem Strohbetten, ein neues Biom sowie weitere Inhalte. Wer Zugriff auf die Preview-Versionen von Minecraft hat, kann die neue Funktion bereits jetzt ausprobieren.

In der Community stößt die Ankündigung auf große Begeisterung. Viele Spieler hatten sich die Möglichkeit, ohne Mods oder Behelfslösungen sitzen zu können, seit Jahren gewünscht.