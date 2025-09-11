Minecraft: Nächste Minecraft LIVE Showcase datiert

Mojang hat das nächste Minecraft LIVE Showcase datiert. Am 27. September erhalten Zuschauer ab 19:00 Uhr die neusten Insider-Informationen zu Minecraft.
Die Macher informieren euch in diesem Format auch über neue Inhalte und Updates für das Basisspiel.
Nach dem Broadcast folgt direkt die Deep Dig After Show, wo euch die Entwickler und Gäste neue Funktionen für Minecraft vorstellen.
Minecraft Dungeons 2 bitte!
Dieses Spiel ist echt ein Phänomen und bekommt immer weiter Inhalte.