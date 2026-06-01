Minecraft: Neues Biom „Dappled Forest“ kommt im Herbst mit Abandoned Camps

Minecraft bekommt im kommenden Herbst ein neues Biom. Mit dem sogenannten „Dappled Forest“ erweitert Mojang die Sandbox um eine farbenreiche Waldregion mit neuen Bäumen, Strukturen und Loot-Elementen.

Das neue Biom wurde im Rahmen des Minecraft Live Broadcast erstmals angedeutet und soll im Herbst-Update erscheinen. Parallel dazu ist das nächste große Update „Chaos Cubed“ bereits für den 16. Juni 2026 geplant.

Der Dappled Forest setzt optisch auf eine Mischung aus roten, grünen und gelben Farbtönen und bringt mit den neuen Poplar-Bäumen auch neue Holzarten ins Spiel. Diese können anschließend zum Bauen neuer Strukturen genutzt werden.

Ein zentrales neues Feature sind die sogenannten „Abandoned Camps“. Dabei handelt es sich um verlassene Lagerplätze, die über die Welt verteilt zu finden sind. Spieler können dort auf Truhen stoßen, die von früheren Abenteurern zurückgelassen wurden und potenziell wertvolle Items enthalten.

Welche Inhalte genau in diesen Truhen zu finden sind, hat Mojang bislang nicht im Detail verraten. Vergleichbare Strukturen im Spiel enthalten jedoch häufig seltene Ausrüstung, verzauberte Items oder besondere Sammlerstücke.

Neben dem Fokus auf Exploration und Abenteuer soll das kommende Update laut Mojang vor allem das gemeinsame Spielen stärker in den Mittelpunkt rücken. Konkrete Details zu neuen Multiplayer-Mechaniken wurden allerdings noch nicht vollständig enthüllt.

Mit dem Dappled Forest setzt Minecraft seinen Kurs fort, die Welt kontinuierlich um neue Biome und Entdeckungsmöglichkeiten zu erweitern – mit klarem Fokus auf Erkundung und Spielerlebnis.