Minecraft: Putziger Kupfergolem und Kupfer-Ausrüstung enthüllt

Mojang hat den nächsten Game Drop für Minecraft vorgestellt. Spieler dürfen sich auf den Kupfergolem als neuen Mob freuen. Zudem werden Werkzeuge, Waffen und Rüstungen aus Kupfer hinzugefügt.

Der Kupfergolem wird beschworen, in dem ihr einen geschnitzten Kürbis auf einen Kupferblock setzt. Dann erscheint der Helfer inklusive einer Kupferkiste.

Die Kiste ist mehr als ein Aufbewahrungsort. Kupfergolems öffnen sie, nehmen so viele Gegenstände heraus, wie sie tragen können, und bringen sie zu den anderen Truhen in eurer Basis und sortieren sie sogar ordentlich in Stapeln.

Da Kupfer sehr häufig vorkommt, aber nur wenig gebraucht wird, gaben die Entwickler dem Material einen weiteren Sinn, in dem man sie zu einer neuen Ausrüstungsstufe macht. Laut Mojang ist Kupfer von seiner Haltbarkeit zwischen Stein und Eisen angesiedelt. Es soll euch den Einstieg ins Spiel erleichtern.

Der neue Drop befindet sich derzeit in der Preview, einen Termin gibt es demnach noch nicht.