Minecraft: Raytracing in Preview-Version für Xbox Series X|S entdeckt

Mit Minecraft Preview können Xbox Insider seit Februar eine Weiterentwicklung der bisherigen Bedrock-Beta ausprobieren und so neue Funktionen testen, ehe sie in die Verkaufsversion gelangen.

Durch das neuste Update für die Minecraft Preview-Version ist das Spiel jetzt für Xbox Series X|S-Konsolen optimiert.

Doch nicht nur das: auch eine frühe Unterstützung der Raytracing-Funktion ist verfügbar und kann in den Optionen des Spiels aktiviert werden.

Unklar ist, ob alle das Preview-Update erhalten. Denn in unserem Fall war die Preview nach der Teilnahme über die Insider-App auf Konsole nicht optimiert.

Tom Warren hat die Raytracing-Funktion in der Minecraft-Preview bereits entdeckt und ein kurzes Video auf Twitter hochgeladen:

Minecraft with raytracing on Xbox? The latest Minecraft Preview is optimized for Xbox Series S / X and has early raytracing support 👀 pic.twitter.com/cqH0cuGbtS

— Tom Warren (@tomwarren) March 28, 2022