Minecraft: Schöpfer kündigt geistigen Nachfolger an

Markus Persson hat sich für das neue Jahr etwas Besonderes vorgenommen. Der auch als „Notch“ bekannte Videospieldesigner und Schöpfer von Minecraft hat praktisch einen Nachfolger des Dauerbrenners angekündigt. Minecraft 2 sei auch kein Scherz, wie er via Social-Media versicherte.

Dem Ganzen vorausgegangen war eine Umfrage auf X. Dort wollte Notch von seinen Followern zum Neujahr wissen, was sie glücklicher machen würde: Ein traditionelles Roguelike, an dem er bereits arbeitet, und mit First-Person Dungeon Crawlern wie Legend of Grimrock und Eye of the Beholder Ähnlichkeiten hat oder einen geistigen Nachfolger zu Minecraft. Mehr als 81 % der Teilnehmer wünschten sich Minecraft 2.

In einem weiteren Posting schrieb Notch über sein Vorhaben zu Minecraft 2:

„Ich habe im Grunde Minecraft 2 angekündigt.“ „Ich dachte, dass die Leute vielleicht WIRKLICH wollen, dass ich ein weiteres Spiel mache, das dem ersten super ähnlich ist, und ich liebe es, wieder an Spielen zu arbeiten.“ „Es ist mir völlig egal, welches Spiel ich als erstes mache (oder ob ich noch mehr mache), aber ich weiß, dass ich eins mache, also dachte ich mir, dass ich auf jeden Fall bereit bin, einen ehrlichen Versuch in Form eines spirituellen Nachfolgers von Minecraft zu wagen, und habe eine Umfrage dazu gestartet.“ „Meine Absicht ist es, klar und ehrlich zu sein und zu sagen, dass spirituelle Nachfolger normalerweise irgendwie… ihr wisst schon… verwaschen sind. Tragisch. Ich befürchte, dass mein nächstes Spiel so oder so sein wird, und versuche, es zu vermeiden. Warum also nicht das machen, was die Leute wirklich wollen und bereit sind, mir irgendwie noch mehr Geld dafür zu geben.“

Das Geld wolle er weiterhin für einen guten Zweck spenden. Er hat auch nicht vor, die Arbeit von Team-Mojang mit einem Minecraft 2 zu verletzen oder Probleme mit Microsoft zu bekommen, schließlich findet er fair, dass Microsoft dem Studio auf deren Weise einfach machen lässt.

Am Ende bleibt wohl aber die Frage, ob es wirklich einen spirituellen Nachfolger zu Minecraft braucht.