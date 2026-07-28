Minecraft: Selbst der Klötzchen-Klassiker verlangt jetzt 16 GB RAM

Nach 17 Jahren hat Microsoft die Systemanforderungen von Minecraft: Java Edition erstmals offiziell überarbeitet. Besonders deutlich fällt der Sprung beim Arbeitsspeicher aus: Statt bislang 4 GB werden für die empfohlenen Anforderungen jetzt 16 GB RAM genannt.
Auch Prozessor und Grafikkarte müssen entsprechend leistungsfähiger sein.
Als empfohlene CPUs werden beispielsweise ein Intel Core i5-12400 oder AMD Ryzen 5 5600 beziehungsweise vergleichbare Prozessoren aus dieser Leistungsklasse genannt.
Bei der Grafikkarte orientieren sich die neuen Empfehlungen an Modellen wie einer NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT mit rund 6 GB VRAM.
Die Mindestanforderungen steigen ebenfalls. Microsoft nennt hier nun mindestens 8 GB RAM.
Damit erhalten die Hardware-Vorgaben für Minecraft: Java Edition nach fast zwei Jahrzehnten ein deutliches Upgrade.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
16GB ist das Minimum das Windows flüssig im Alltag läuft. Darunter würde ich niemals jemandem empfehlen.
Dann dürfte das modernere Rendering, das in der Bedrock Edition schon voreiniger Zeit Einzug gehalten hat, hoffentlich auch bald für die Java-Version verfügbar gemacht werden. Angekündigt ist es ja schon eine ganze Weile.
Ist logisch, wird ja auch über die Jahre weiterentwickelt.
Ich sag mal, mit 4GB RAM kommt man heutzutage eh nicht mehr weit.
Das ist für Windows 11 nicht mal ein Frühstück 😀
Tja und trotzdem bietet ein großer „Fachmarkt“ u.a.sowas an:
LENOVO ThinkPad L590 | 15,6″ | Intel i3-8145U, Notebook, mit 15,6 Zoll Display, Intel® Core™ i3,i3 8145U Prozessor, 4 GB RAM, 128 GB SSD, Intel® UHD 620, Schwarz, Windows 11
oder um ganz korrekt zu sein, lässt sowas über seinen Shop anbieten. Wobei ich sowas auch kürzlich noch im Prospekt gesehen habe.
Na ja, das Gerät ist aber auch schon etwas älter. Für ein bisschen Surfen und Emails lesen dürfte noch ausreichend sein, aber dann hört es auch schon fast auf.
Bin mir nicht sicher, ob das so erfüllend ist.
Ich habe ja auch nicht behauptet, dass man damit überhaupt nichts mehr anfangen kann, aber die Möglichkeiten sind doch stark eingeschränkt.
Spiele entwickeln sich eben auch weiter 🤷.
Ganz schön hungrig geworden.