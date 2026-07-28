Minecraft: Selbst der Klötzchen-Klassiker verlangt jetzt 16 GB RAM

Microsoft aktualisiert die Systemanforderungen von Minecraft: Java Edition erstmals seit 17 Jahren und empfiehlt künftig deutlich leistungsfähigere PC-Hardware.

Nach 17 Jahren hat Microsoft die Systemanforderungen von Minecraft: Java Edition erstmals offiziell überarbeitet. Besonders deutlich fällt der Sprung beim Arbeitsspeicher aus: Statt bislang 4 GB werden für die empfohlenen Anforderungen jetzt 16 GB RAM genannt.

Auch Prozessor und Grafikkarte müssen entsprechend leistungsfähiger sein.

Als empfohlene CPUs werden beispielsweise ein Intel Core i5-12400 oder AMD Ryzen 5 5600 beziehungsweise vergleichbare Prozessoren aus dieser Leistungsklasse genannt.

Bei der Grafikkarte orientieren sich die neuen Empfehlungen an Modellen wie einer NVIDIA GeForce RTX 2060 oder AMD Radeon RX 5600 XT mit rund 6 GB VRAM.

Die Mindestanforderungen steigen ebenfalls. Microsoft nennt hier nun mindestens 8 GB RAM.

Damit erhalten die Hardware-Vorgaben für Minecraft: Java Edition nach fast zwei Jahrzehnten ein deutliches Upgrade.