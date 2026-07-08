Minecraft: Sharma hält Investitionen für zu gering

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Image: Microsoft

Xbox CEO Asha Sharma hält die Investitionen in Minecraft im Vergleich zur Konkurrenz für deutlich zu gering.

Auch vor den größten Xbox-Marken macht die von Microsoft kürzlich angekündigte Umstrukturierung nicht halt. So werden künftig die Minecraft-Teams sowie Candy Crush-Entwickler King ihre Berichte direkt an Xbox CEO Asha Sharma weiterleiten anstatt wie zuvor an Content and Studios Chief Matt Booty.

Wie mit den Microsoft-Plänen vertraute Quellen gegenüber Game File erklären, ist Sharma der Ansicht, das Unternehmen habe bisher zu wenig in Minecraft investiert. Als Vergleich habe sie ROBLOX herangezogen, das vor sechs Jahren etwa gleich groß war, seitdem aber schätzungsweise mehr als fünfmal höhere Investitionen erhalten habe.

Statt selbst umfassend gefördert zu werden, habe Minecraft durch seinen großen und vor allem dauerhaften Erfolg vielmehr dafür gesorgt, dass die restlichen Xbox-Gaming-Teams finanziert werden können, so die Quelle.

Quelle
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2 Kommentare Added

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  2. Katanameister 489960 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 08.07.2026 - 09:38 Uhr

    Hmm, bin mir nicht sicher, was mehr Investitionen noch großartig bewirken sollen, lasse mich aber überraschen.

    0

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