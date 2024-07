Minecraft: So entstehen die Gemälde für das Spiel

Autor:, in / Minecraft

Ein Video lässt euch in den Arbeitsprozess zur Entstehung eines Kunstwerkes blicken, welches später als Gemälde in Minecraft an der Wand hängt.

Ihr habt sicher auch schon zahlreiche Bilder an die Wände eurer Häuser in Minecraft gehängt. Habt ihre gewusst, dass es sich um echte Bilder eines Künstlers handelt? Wahrscheinlich nicht, denn selbst wenn ihr die Augen zusammenkneift, lässt sich meistens nicht erkennen, was ihr da eigentlich bewundert.

Minecraft erhielt kürzlich eine neue Kollektion an Kunstwerken zum Aufhängen. 15 der 20 neuen Werke malte Kristoffer Zetterstrand.

In einem Video zeigt euch Zetterstrand, wie so ein Minecraft-Gemälde entsteht. In einem Artikel minecraft.net könnt ihr zu diesem Thema ebenfalls mehr erfahren.