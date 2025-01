Minecraft: Sonic flitzt im Add-on durch die Blöcke

Autor:, in / Minecraft

Ein neues Sonic Add-on für Minecraft lässt Spieler in ikonische Figuren von SEGA schlüpfen.

Der beliebte blaue Igel lässt die Sohlen jetzt in einem neuen Add-on in Minecraft qualmen. Mit dem neuen Add-on könnt ihr euch in die beliebten Charaktere Sonic, Knuckles, Tails, Amy und Shadow verwandeln und mit Schallgeschwindigkeit Blöcke zerschmettern.

Natürlich fehlen die ikonischen goldenen Ringe nicht. Sie mögen zwar Ecken haben, wollen aber dennoch von euch eingesammelt werden.

Mit Gegenständen wie Spikes, Federn und Armaturen könnt ihr mit dieser Version 1.0 sogar eigene Level bauen.

Im Minecraft Marketplace ist das Add-on für 7,99 Euro oder 1340 Coins zu haben.