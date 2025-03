Minecraft: Spring to Life-Update Trailer läutet den Frühling ein

Autor:, in / Minecraft

Der Frühling liegt auch im neusten Update für Minecraft in der Luft, und zwar schon morgen.

Im Rahmen des jüngsten Minecraft Live-Events stellte Mojang am Wochenende das März-Update vor. Es erscheint am 25. März auf allen Plattformen und ist der erste der neuen „Game Drops“, mit denen neue Features in kürzeren Zeitabständen für das Spiel veröffentlicht werden sollen.

Neues Leben in der Oberwelt werden demnach mit dem Update in Form von warmen und kalten Varianten der klassischen Mobs hinzugefügt, die sich je nach Jahreszeit ändern. Die Erkundung der Biome wird daher noch abwechslungsreicher, lebendiger und immersiver.

Mehr über das morgige Update für Minecraft wird im Video mit den Entwicklern verraten:

Das Spring to Life-Update war aber nicht alles, was für Minecraft angekündigt wurde.

Mojang stellte auch das Vibrant Visuals“-Update vor, welches grafische Verbesserungen enthält und der ikonischen Grafik endlich eine Modernisierung verpasst. Mehr darüber erfahrt ihr hier.