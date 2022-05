Minecraft: The Wild Update für Juni angekündigt

Autor:, in / Minecraft

Am 7. Juni 2022 wird es wild im The Wild Update für Minecraft.

Nachdem bereits bei der Minecraft Live 2021 angekündigt wurde, dass Mojang an einem umfangreichen Minecraft-Update arbeitet, wurde nun bekannt gegeben, dass das The Wild Update am 7. Juni für die Minecraft Bedrock Edition für Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android und Windows – und die Minecraft Java Edition für Windows, macOS und Linux – zum Download verfügbar sein wird.

Das Update wird Minecraft neue Biome, drei Mobs (Warden, Allay + Frog) und Blöcke spendieren. Die Oberwelt erhält zwei brandneue Biome, die tiefe Dunkelheit und den Mangrovensumpf.