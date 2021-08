Minecraft: Trailer zum MLB Home Run Derby

The Misfit Society gibt bekannt, dass sich Minecraft Spieler jetzt ihrem Lieblings-Baseballteam der Major League anschließen können in einem rasanten Homerun-Wettbewerb. Wählt aus allen 30 MLB-Teams und testet eure Reflexe und Genauigkeit in jedem MLB-Stadion, das in Minecraft originalgetreu nachgebildet wurde.

Der DLC MLB Home Run Derby kann im Minecraft Marketplace heruntergeladen werden.