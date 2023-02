Minecraft: Update 1.20 bringt neue Inhalte als Snapshot

Autor:, in / Minecraft

Am Mittwoch, dem 15. Februar werden eine Reihe von Features als Snapshot für Minecraft Java und in einer kommenden Minecraft Bedrock Preview veröffentlicht.

Bitte beachtet, dass das Feature zuerst als Snapshot für Java am 15. Februar erscheinen wird und zu einem späteren Zeitpunkt in einer kommenden Minecraft Bedrock Preview. Snapshots und Previews sind Möglichkeiten für Minecraft-Spieler, kommende Features zu testen, bevor sie im Spiel veröffentlicht werden. Diese Features befinden sich noch in der Entwicklung, daher bitten die Entwickler die Minecraft-Community, euer Feedback mitzuteilen und etwaige Bugs zu melden, bevor die Inhalte veröffentlicht werden.

Archäologie: Das mit Spannung erwartete Archäologie-Feature, das bereits während Minecraft Live 2020 enthüllt wurde, wird mit Update 1.20 offiziell in Minecraft eingeführt.

Archäologie umfasst mehrere Features, die zusammen den Survival-Welten der Spieler mehr Mysterium verleihen. Spieler finden dank des Features eine neue Art von Sand – verdächtigen Sand – in der Nähe von Wüstentempeln. Mit einem neu eingeführten Werkzeug, der Bürste, können Spieler die verdächtigen Sandblöcke wegbürsten, um versteckte Werkzeuge, Knochen, Sniffer-Eier und Tonscherben freizulegen. Die neuen Tonscherben enthalten Teile eines Musters und können zu viert zusammengesetzt werden, um einen Topf mit Mustern zu bilden, der eine einzigartige Geschichte erzählt.

Sniffer: Der Gewinner des Minecraft Live-Mob-Voting von 2022 macht sich auf den Weg in die Oberwelt! Die uralte Kreatur wurde vor dem Aussterben gerettet.

Sniffer-Eier sind an den neu eingeführten archäologischen Stätten in der Nähe von Wüstentempeln zu finden. Spieler können aus dem neu ausgegrabenen Ei ein Baby-Snifflet schlüpfen lassen, das zu einem riesigen Sniffer heranwachsen wird. Der neue Mob erschnüffelt uralte Samen, die noch aus der Zeit stammen, als er die Oberwelt durchstreifte. Die neuen Samen wachsen zu einzigartigen Zierpflanzen heran.

Kirschblüten-Biom: Minecraft wünscht alles Gute zum Valentinstag! Zeit, deine Welt in ein leuchtendes Rosa zu verwandeln! Wir stellen dir das neueste Biom in Minecraft vor – das Kirschblüten-Biom. Diese wunderschönen neuen Bäume füllen den Horizont mit einem atemberaubenden Rosa. Natürlich können diese neuen Bäume auch abgebaut und in ein komplettes Holz-Set verwandelt werden, einschließlich der neu eingeführten hängenden Schilder und Kirschbaum-Setzlinge, um mehr von den schönen rosa Bäumen wachsen zu lassen.