Minecraft: Woher kommen die Soundeffekte?

Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, woher die Soundeffekte aus Minecraft kommen? Wie man auf die Idee kommt, solche Effekte umzusetzen und in ein Spiel einzubauen? Die Antworten liefern die Entwickler in einem neuen Video.

„Woher kommen die Sounds von Minecraft? Von überall her! Von einer Klopapierrolle über echte Delfine bis hin zu einem erwachsenen Mann, der in ein Mikrofon rülpst – unser Studio Audio Director Samuel Åberg versucht alles, um den perfekten Sound zu finden. Er wird außerdem von den Audio Designern Sandra Karlsson und Tom Koselnik Olovsson unterstützt, die einige einzigartige Einblicke in den Arbeitsprozess des Teams geben. Bleiben Sie dran für eine zeitlich begrenzte Herausforderung, bei der Samuel eine Reihe von speziellen Minecraft-Sounds nachbauen muss!“