Minecraft: World angekündigt – riesiger Freizeitpark kommt 2027

Die Welt von Minecraft wächst über das Spiel hinaus: Mit Minecraft World entsteht eine eigene Themenpark-Erweiterung, die 2027 im Chessington World of Adventures eröffnet werden soll.

Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit zwischen Mojang Studios und Merlin Entertainments und soll eine der bislang größten Umsetzungen einer Videospielmarke in der realen Welt werden. Ziel ist es, die bekannte Blockwelt in ein interaktives Erlebnis zu verwandeln.

Geplant ist eine Vielzahl an Attraktionen und Aktivitäten. Besonders im Fokus steht die erste Minecraft-Achterbahn, die Besuchern ein actionreiches Erlebnis bieten soll. Ergänzt wird das Angebot durch den größten Minecraft-Shop der Welt, der eine breite Auswahl an Merchandise bereithalten wird.

Auch kulinarisch wird das Konzept aufgegriffen. Besucher können sich auf Minecraft-inspirierte Speisen freuen, während Begegnungen mit bekannten Kreaturen aus dem Spiel zusätzliche Erlebnisse bieten sollen. Damit setzt Minecraft World nicht nur auf klassische Freizeitpark-Elemente, sondern auch auf interaktive Inhalte, die die Spielwelt greifbar machen.

Weitere Details zu einzelnen Attraktionen, Shows und Features sollen in den kommenden Monaten folgen. Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass Minecraft World zu einem der größten Gaming-Themenprojekte im Freizeitpark-Bereich werden könnte.