Minecraft: YouTuber‑Team baut New York City 1:1 in fünf Jahren nach

Ein Projekt dieser Größenordnung sieht man selbst in der Minecraft‑Community nicht alle Tage. Über einen Zeitraum von fünf Jahren hat ein großes „MineFact“-Team von Baumeistern daran gearbeitet, New York City in echter Originalgröße nachzubilden – Block für Block, Straße für Straße, Wolkenkratzer für Wolkenkratzer.

Der Fokus lag dabei zunächst auf Lower Manhattan, wo bereits über 50.000 Gebäude fertiggestellt wurden. Die Ersteller sprechen von einem der ambitioniertesten Fanprojekte überhaupt, das nicht nur die Skyline, sondern auch Straßenzüge, Parks, Brücken und ikonische Wahrzeichen in beeindruckender Detailtiefe rekonstruiert.

Was das „MineFact“-Team geleistet hat, könnt ihr euch hier ansehen: