Minecraft: YouTuber baut das komplette Universum nach

YouTuber ChrisDaCow hat in einem beeindruckenden Video gezeigt, wie er die Erde und danach das ganze Universum in Minecraft nachgebaut hat.

ChrisDaCow hat ein Video mit der Überschrift „I Built the Entire Universe in Minecraft!“ veröffentlicht. Ihr seht in dem Einspieler den Supercluster mit seinen Spiralgalaxien, ein schwarzes Loch, die Säulen der Schöpfung aus dem Adlernebel, das Sonnensystem und einige der zugehörigen Planeten, alles dargestellt in Minecraftblöcken.

Auf YouTube hat ChrisDaCow die Umsetzung des Projekts dokumentiert. Demnach begann er zuerst mit einer Nachbildung der Erde und arbeitete sich durch unser Sonnensystem, dabei stellte er die Planeten um einen Faktor von 700.000 kleiner dar, damit alles passte. Bei dieser Größenordnung würde es zum Beispiel fünf Tage dauern, einen einzigen Minecraft-Block zu durchqueren.

Im Video erfahrt ihr, dass die Ideen immer größer wurden und jeweils verschiedene Herausforderungen bereithielten. So musste der Satz des Pythagoras wieder erlernt werden, um die Ringe des Saturn im richtigen Abstand zu platzieren, während bei den Säulen der Schöpfung die Beleuchtung genau durchdacht werden musste.

Über die Gestaltung des schwarzen Lochs sagt er: „Ich hatte keine Ahnung, dass dies das schwierigste Ding sein würde, das ich in den 9 Jahren, die ich dieses Spiel spiele, je gebaut habe.“

Circa eineinhalb Monate knallharte Arbeit hat der YouTuber in die Umsetzung des Minecraft-Universums gesteckt.