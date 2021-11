Minecraft: Zweites Caves & Cliffs-Update erscheint Ende November

Autor:, in / Minecraft

Nachdem Mojang Anfang Juni schon den ersten Teil des Caves & Cliffs-Updates für Minecraft ausgerollt hatte, folgt schon bald der von Fans erwartete zweite Teil.

Demnach wird das zweite Update am 30. November für Minecraft: Bedrock Edition auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows 10 und Windows 11 verfügbar sein. Das Update für die Java Edition für Windows, macOS und Linux erscheint ebenfalls an diesem Tag.

Berge und Höhlen erhalten mit dem zweiten Update eine Überarbeitung. Außerdem enthalten ist eine aktualisierte Geländeerstellung, höhere Gipfel, ausgefeiltere Höhlensysteme und noch größere Erzadern.

Neu hinzugefügt werden zudem Kerzen, die für das richtige Ambiente sorgen sollen.