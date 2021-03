Minute of Islands: Puzzle-Plattformer kurz vor der Veröffentlichung verschoben

Publisher Mixtvision und Entwickler Studio Fizbin geben bekannt, dass die Veröffentlichung des Art- und Story-getriebenen Puzzle-Platformers Minute of Islands auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird.

Aufgrund einiger größerer technischer Probleme, die während der letzten Testrunde auftraten, muss der ursprünglich für den 18. März 2021 geplante Multiplattform-Release von Minute of Islands verschoben werden. Ein neuer fester Release-Termin für Minute of Islands kann derzeit nicht genannt werden.

„Wir können es kaum erwarten, unser Spiel in freier Wildbahn zu sehen“, sagt Anjin Anhut, Game Director bei Studio Fizbin. „Aber wir wollen sicherstellen, dass jeder es in bestmöglichem Zustand genießen kann. Wir hoffen, dass die Spieler bald in der Lage sein werden, den Spuren unseres Protagonisten Mo durch die lebendige Welt von Minute of Islands zu folgen und selbst herauszufinden, was dieses Spiel so besonders macht.“

„Obwohl wir es sehr bedauern, dass wir das Veröffentlichungsdatum von Minute of Islands verschieben mussten, sind wir überzeugt, dass die zusätzlich investierte Zeit im besten Interesse der Spieler ist. Wir freuen uns darauf, ein einzigartiges Spiel zu veröffentlichen, das atemberaubende Art Direction mit emotionalem Storytelling zu einem lang anhaltenden Erlebnis verbindet“, sagt Benjamin Feld, Publishing Director bei Mixtvision.