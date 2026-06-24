MIO: Memories in Orbit: Entwicklerstudio stellt Betrieb ein

Das unabhängige französische Entwicklerstudio Douze Dixièmes, bekannt für MIO: Memories in Orbit, hat laut einem Bericht von Le Figaro seine Schließung bekannt gegeben.
Die Nachricht folgt nur rund fünf Monate nach der Veröffentlichung des Spiels, das zwar positive Kritiken erhielt, kommerziell jedoch offenbar hinter den Erwartungen zurückblieb. Nach dem Release soll Publisher Focus Entertainment die Zusammenarbeit mit dem Studio beendet haben, wodurch sich die finanzielle und strukturelle Situation weiter verschärfte.
Laut dem Journalisten Gauthier Andres haben die Mitgründer des Studios zuvor ihre Anteile von Focus Entertainment zurückgekauft. Dieser Schritt ermöglichte es, die Schließung sowie mögliche Entlassungen eigenständig zu regeln, statt in einem extern gesteuerten Prozess abgewickelt zu werden.
Douze Dixièmes wurde 2017 gegründet und veröffentlichte 2020 mit Shady Part of Me sein erstes Spiel. Zwei Jahre später wurde das Studio von Focus Entertainment übernommen, das damals seine Unterstützung für die französische Indie-Entwicklerszene und den Ausbau eines kreativen Portfolios betonte.
Zum Zeitpunkt der letzten öffentlichen Angaben beschäftigte das Studio rund zehn Mitarbeiter.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade, mir hat es sehr gut gefallen, wenn ich auch denn geheimen Boss nicht legen konnte 🙁
Anscheinend hat der Gamepass nicht genug Gewinn für sie gebracht.
Nun, es war ja nicht die einzige Platform auf der es ignoriert wurde 😅
Ich kam einfach noch nicht dazu – der Markt ist unerfüllt und ein Spiel welches den Ruf hat einen im Laufe der Spielzeit schwächer zu machen, macht mich nicht gerade wuschig 😅
War echt ekelhaft, immer mehr Lebenspunkte zu verlieren 💀.
Ich werde damit vielleicht leben können, aber… Das ist so eine Einschränkung die mich ärgert… Und ich habe noch bestimmt 3,4 ähnliche Spiele auf der hohen Kante und wenn ich mich entscheiden muss dann erstmal nicht das bei dem die meisten Reviews von Frust sprechen 😅
Och Mann 😞
MiO hatte ich nach anfänglichen leichten Schwierigkeiten dann durchgespielt. Hat mir ziemlich gut gefallen. Nur Komplettieren wollte ich es nicht mehr, weil mir die Jump’n Run Anforderungen für die restlichen Erfolge dann doch zu hoch waren.
Shady Part of Me hatte ich auch mal angespielt und fand es nicht schlecht. Schade um das Studio!
Game Pass hilft bei kleinen Studios? Sieht nicht so aus
Das Spiel ist auf PC, Switch, Switch 2,PS5 und Xbox erschienen in einem extrem frequentierten Genre…. Der Gamepass ist schuld 😄👍
Der Markt ist einfach überfüllt, das kann doch keiner mehr alles zocken.
Ja leider
Rülps…..
Ja gut, bei den 10.000 Spielen, die pro Jahr rauskommen, kann man halt nicht alles unterstützen.
Und das 100.000ste Metroidvania interessiert mich da auch nicht mehr so sehr.
Fand es sehr solide, habe es aber leider zum Ende hin abgebrochen, weil es unnötig schwer wurde.
Genau wie bei Luna Abyss🤷🏼♂️ Bei der Menge an Spielen heutzutage eigentlich kein wunder. Wenn deren Produkte keinen Anklang findet, ist der Ofen schnell aus. So berauschen waren MIO und Luna Abyss leider auch nicht.