MIO: Memories in Orbit: Entwicklerstudio stellt Betrieb ein

Das Studio Douze Dixièmes, Entwickler von MIO: Memories in Orbit, wurde nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten geschlossen.

Das unabhängige französische Entwicklerstudio Douze Dixièmes, bekannt für MIO: Memories in Orbit, hat laut einem Bericht von Le Figaro seine Schließung bekannt gegeben.

Die Nachricht folgt nur rund fünf Monate nach der Veröffentlichung des Spiels, das zwar positive Kritiken erhielt, kommerziell jedoch offenbar hinter den Erwartungen zurückblieb. Nach dem Release soll Publisher Focus Entertainment die Zusammenarbeit mit dem Studio beendet haben, wodurch sich die finanzielle und strukturelle Situation weiter verschärfte.

Laut dem Journalisten Gauthier Andres haben die Mitgründer des Studios zuvor ihre Anteile von Focus Entertainment zurückgekauft. Dieser Schritt ermöglichte es, die Schließung sowie mögliche Entlassungen eigenständig zu regeln, statt in einem extern gesteuerten Prozess abgewickelt zu werden.

Douze Dixièmes wurde 2017 gegründet und veröffentlichte 2020 mit Shady Part of Me sein erstes Spiel. Zwei Jahre später wurde das Studio von Focus Entertainment übernommen, das damals seine Unterstützung für die französische Indie-Entwicklerszene und den Ausbau eines kreativen Portfolios betonte.

Zum Zeitpunkt der letzten öffentlichen Angaben beschäftigte das Studio rund zehn Mitarbeiter.