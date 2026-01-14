MIO: Memories in Orbit: Gefahrenvorschau zum Xbox Game Pass-Spiel

Image: Focus Entertainment

MIO Memories in Orbit zeigt neue Gefahrenvorschau: Seid ihr bereit für den Day One-Start im Xbox Game Pass?

Mit einem frischen Einblick in die bedrohlichen Seiten von MIO Memories in Orbit rückt das Team die Gefahren in den Vordergrund, die in den verwinkelten Bereichen der Station lauern.

Die Präsentation macht deutlich, dass jeder Schritt Aufmerksamkeit verlangt und das Überleben weit mehr erfordert als bloßes Glück.

Der Fokus liegt auf der Analyse der Gegner und dem präzisen Umgang mit den verfügbaren Werkzeugen. Die Entwickler betonen, dass nur ein tiefes Verständnis der feindlichen Muster und der eigenen Fähigkeiten den Weg nach vorn ebnet. Die gezeigten Szenen vermitteln, wie eng Spannung und taktisches Vorgehen miteinander verknüpft sind und wie schnell sich Situationen zuspitzen können.

MIO Memories in Orbit erscheint am 20. Januar und wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar sein. Die Spieler können sich damit direkt zum Start in ein Abenteuer stürzen, das Gefahr, Erkundung und strategisches Denken miteinander verbindet.

  3. Katanameister 295080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.01.2026 - 06:44 Uhr

    Muss ich mir noch überlegen, ob ich reinschaue, zu vieles zocken von Plattformern führt noch zu einer Übersättigung.

  4. Ralle89 64820 XP Romper Stomper | 14.01.2026 - 06:47 Uhr

    Sieht nicht schlecht aus nur ist es wieder so ne kleine Figur da ist das er nichts für mich aber kommt ja im Gamepass da kann man mal reinschauen 😄

  5. RappScallion 19440 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 14.01.2026 - 06:52 Uhr

    Vor ein paar Jahren hab ich noch jedes Metroidvania geradezu inhaliert, aber mittlerweile catchen mich die meisten leider nicht mehr. Reinschauen kann man ja mal, aber große Überraschungen erwarte ich für mich nicht. Sieht aber ganz hübsch aus.

  6. MaTrial3003 89600 XP Untouchable Star 4 | 14.01.2026 - 07:30 Uhr

    Ausprobieren werde ich es vielleicht mal. Aber es sieht eher nicht nach einem Game für mich aus

