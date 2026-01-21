MIO: Memories in Orbit: Launch-Trailer zum großartigen Xbox Game Pass-Spiel

Mit dem offiziellen Launch-Trailer öffnet MIO: Memories in Orbit die Tore zu seinem rätselhaften Sci‑Fi-Universum.
Das Metroidvania-Abenteuer stellt eine Welt vor, die voller Geheimnisse, versteckter Erinnerungen und anspruchsvoller Herausforderungen steckt. Spieler übernehmen die Kontrolle über MIO, eine mysteriöse künstliche Lebensform, die in einer verlassenen Megastruktur erwacht und deren Vergangenheit ebenso unklar ist wie ihre Zukunft.
Der Trailer zeigt eindrucksvoll die Mischung aus flüssigem Platforming, präzisen Kämpfen und einer labyrinthartigen Umgebung, die es Stück für Stück zu erkunden gilt. Jede neue Fähigkeit öffnet weitere Wege, enthüllt verborgene Areale und bringt MIO näher an die Wahrheit über ihre Herkunft.
Die visuelle Präsentation setzt auf stilisierte Sci‑Fi Architektur, dynamische Animationen und eine Atmosphäre, die zwischen melancholisch und bedrohlich pendelt. Die Welt wirkt lebendig, aber zugleich verlassen – ein zentraler Reiz des Spiels.
Mit dem Launch-Trailer macht MIO: Memories in Orbit klar, dass es sich an Fans klassischer Metroidvania Titel richtet, gleichzeitig aber eine eigene Identität mitbringt. Die Reise durch die vergessenen Erinnerungen beginnt jetzt – und die Geheimnisse warten darauf, entdeckt zu werden.
Hab es bereits gestern Abend installiert und werde wohl nach Star Wars Outlaws beginnen, freue mich schon drauf.
Werd heute Nachmittag auch mal dem Download anwerfen
Bewertungen sind Top. Ein weiterer Kracher Day One im Game Pass. Ist installiert, bin gespannt drauf🙂
Hab et bisher eine gute halbe Stunde gespielt, die jump sequence wiederholen sich. Wird hoffentlich noch besser 😅✌🏻
sieht erstaunlich gut aus 🙂
Kurz gespielt, ist leider nix für mich. Ich spiele jetzt erstmal Death Stranding. 😄
habe es gestern zwei Stunden gespielt, fand es bis jetzt überaus einsteigerfreundlich gestaltet auch wenn jetzt für mein Gefühl das backtracking aufgrund der weit entlegenden Respawn Punkte doch ein wenig anstrengend empfinde das hätte man besser lösen können, aber das kenn man ja von solchen spielen