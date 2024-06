MIO: Memories in Orbit: Metroidvania enthüllt

Nach ihrem ersten Indie-Spiel Shady Part of Me, einer poetischen und bewegenden Geschichte, die von der Kritik gefeiert wurde, freuen sich Focus Entertainment und Douze Dixièmes, ihre Zusammenarbeit mit MIO: Memories in Orbit fortzusetzen, einer neuen SF-Odyssee, die Metroidvania mit einzigartiger Art Direction verbindet.

In der Rolle des Roboters MIO erkunden und erobern die Spieler die Arche, ein gigantisches, labyrinthartiges Raumschiff, um es vor dem Aussterben zu retten.

Der erste Trailer, der exklusiv auf der letzten Nintendo Direct vorgestellt wurde, zeigt intensives und abwechslungsreiches Gameplay, das die Spieler in eine hypnotische, dekadente Welt mit atemberaubenden Landschaften eintauchen lässt.

“Die Focus-Teams freuen sich über die erneute Zusammenarbeit mit einem internen Studio: Douze Dixièmes”, bekundet John Bert, Managing Director von Focus Entertainment Publishing. “Sein talentiertes Entwicklerteam beweist immer wieder neuen Einfallsreichtum und eine unvergleichliche künstlerische Handschrift, die uns schon bei Shady Part of Me begeistert hat und auch in diesem Metroidvania mit seiner einzigartigen Atmosphäre glänzen wird. Wir freuen uns darauf, mehr über MIO und seine Welt zu enthüllen und mitzuerleben, wie die Spieler in dieses wunderbare Erlebnis eintauchen.”

“Als Partnerstudio von Focus Entertainment freuen wir uns sehr über diese neue Zusammenarbeit”, sagt das Team von Douze Dixièmes. “Als Publisher sind sie immer da, um uns bei unseren Ideen zu unterstützen und uns dabei zu helfen, die Metroidvania-Formel weiterzuentwickeln. Nach mehreren Jahren der Entwicklung sind wir sehr stolz auf das, was MIO: Memories in Orbit dem Genre zu bieten hat, und dieser erste Trailer ist der Beweis dafür. Wir freuen uns darauf, unseren Spielern in den kommenden Monaten noch mehr zeigen zu können.“

MIO: Memories in Orbit wird 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen.

Weitere Informationen zum Spiel und seinem Gameplay werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Wishlists sind ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam verfügbar.