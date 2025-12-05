MIO: Memories in Orbit: Metroidvania im Januar im Xbox Game Pass

Ein neuer Trailer enthüllt das Veröffentlichungsdatum für das kommende Indie-Metroidvania MIO: Memories in Orbit mit fesselnden neuen Bildern.

Focus Entertainment und Douze Dixiemes haben den Veröffentlichungstermin für ihr kommendes Spiel MIO: Memories In Orbit bekanntgegeben. Das Metroidvania im Weltraum wird am 20. Januar 2026 erscheinen, wie in einem neuen Trailer während der PC Gaming Show angekündigt.

Vorbestellungen für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|S sind ab sofort möglich – mit einem Rabatt von 10 % für alle Frühentschlossenen. Die Demo ist weiterhin auf Steam und im Microsoft Store für PC/Handheld erhältlich.

MIO: Memories in Orbit wird auch vom ersten Tag an mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.

Videospiele als Handwerk von einem französischen Studio

Das Spiel wird von Douze Dixièmes entwickelt, einem kleinen französischen Studio, das bereits für sein hochgelobtes Debüt Shady Part of Me bekannt ist.

Getreu ihrer kreativen Philosophie hat das Team MIO auf handwerkliche Art und Weise entwickelt und das gesamte Spiel auf einer eigens für das Projekt entwickelten Engine aufgebaut. Dieser Ansatz hat es dem Studio ermöglicht, jeden Aspekt der Spielmechanik, der künstlerischen Gestaltung und der Atmosphäre des Spiels völlig frei zu gestalten.

Werft Licht in eine verborgene Vergangenheit

Der Trailer zeigt mehr von der unerbittlichen Gefahr und dem atmosphärischen Wunder des Spiels und lässt uns noch tiefer in die faszinierende Sci-Fi-Welt von MIO eintauchen, die eine geheimnisvolle Geschichte, herausforderndes Action-Gameplay und eine fesselnde künstlerische Gestaltung miteinander verbindet.

Am 20. Januar schlüpfen die Spieler in die Rolle von MIO, einem flinken Roboter, der allein an Bord des Schiffes erwacht – einem riesigen, treibenden Raumschiff, das in Trümmern liegt.

Einst wurde das Schiff von KI-Wärtern, den Pearls, instand gehalten, doch jetzt ist es von wilder Vegetation und schlecht funktionierenden Maschinen überwuchert. Da das Schiff kurz vor der Abschaltung steht, muss MIO seine labyrinthischen Tiefen erforschen, seine verlorenen Erinnerungen wiederfinden und die Wahrheit hinter dem Zusammenbruch aufdecken.