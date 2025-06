MIO: Memories in Orbit: Neue Gegner, Umgebungen und mehr enthüllt

MIO: Memories in Orbit enthüllt neue Details im Summer Game Fest-Trailer, Demo auf Steam und im Microsoft Store jetzt spielbar.

Das Studio Douze Dixièmes und Focus Entertainment freuen sich, einen brandneuen Trailer für MIO: Memories in Orbit zu enthüllen, der während des Opening Showcase des Summer Game Fest 2025 gezeigt wurde.

Dieser neue Blick auf das Spiel zeigt nie zuvor gesehene Umgebungen, neue Gegner und einen tieferen Einblick in Mio’s mysteriöse Reise an Bord des verlassenen Weltschiffs, bekannt als das Vessel.

Die Demo von MIO: Memories In Orbit ist ab sofort auf Steam und im Microsoft Store erhältlich.

In dieser 2-3-stündigen Demo werden die Spieler ihre ersten Schritte in die verlassene Welt von MIO: Memories in Orbit machen – und sich ersten Bedrohungen stellen und die sich entfaltenden Geheimnisse aufdecken, einschließlich eines geheimen Bereichs, der für die mutigsten und neugierigsten Entdecker versteckt ist.