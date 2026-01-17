MIO: Memories in Orbit: Soundtrack fängt die Seele des Schiffes ein

MIO: Memories in Orbit zeigt „Voices of the Vessel“ – Soundtrack fängt die Seele des Schiffes ein.

Der musikalische Fokus von MIO: Memories in Orbit trägt den Titel „Voices of the Vessel“ – und genau das beschreibt, was der Soundtrack leisten soll. Die Kompositionen spiegeln die widersprüchliche Natur des gigantischen Schiffes wider, in dem mechanische Strukturen und biologische Kreaturen aufeinandertreffen.

Die Musik begleitet sowohl ruhige Momente, in denen man die Architektur des Vessels bestaunt, als auch Situationen, in denen das Überleben im Vordergrund steht.

Diese Mischung aus atmosphärischen Klangflächen und intensiven Action‑Passagen soll das Gefühl verstärken, in einer lebenden Maschine unterwegs zu sein, die gleichzeitig fasziniert und bedroht.