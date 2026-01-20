MIO: Memories in Orbit: Startet mit ersten starken Reviews durch

Die ersten Kritiker feiern das Sci‑Fi‑Abenteuer MIO: Memories in Orbit, und die ersten Scores sprechen eine deutliche Sprache.

Die bisherigen Reviews zu MIO: Memories in Orbit zeigen ein beeindruckend einheitliches Bild. Mehrere internationale Redaktionen vergeben hohe Wertungen und heben das Spiel damit direkt in die Spitzengruppe aktueller Veröffentlichungen.

Critical Hits führt beispielsweise mit 9.5 von 10, dicht gefolgt von Destructoid, WellPlayed und DualShockers, die jeweils 9 von 10 Punkten vergeben.

Auch Game Informer reiht sich mit 8.75 von 10 ein, während Insider Gaming, Hey Poor Player und PC Games aus Deutschland stabile 8 von 10 beisteuern.

Zusätzlich zu den Einzelwertungen liegen nun auch die aggregierten Scores vor, die den starken Eindruck weiter festigen. Auf Metacritic erreicht das Spiel einen Wert von 84, während OpenCritic einen Score von 81 ausweist.

Die Mischung aus hohen Kritikerstimmen und soliden Durchschnittswertungen zeigt, dass das Sci‑Fi‑Abenteuer einen bemerkenswerten Start hingelegt hat. Die kommenden Wochen werden zeigen, wie sich dieser Trend weiterentwickelt und welche Rolle das Spiel im aktuellen Release‑Jahr einnimmt.

MIO: Memories – Medaillenspiegel

Critical Hits 9.5/10

Combo Infinito 9/10

Destructoid 9/10

WellPlayed 9/10

Gamerector UK 9/10

NextPlay 9/10

DualShockers 9/10

The Nerd Stash 9/10

Game Informer 8.75/10

Insider Gaming 8/10

Hey Poor Player 8/10

PC Games (GER) 8/10

IGN (GER) 8/10

GameSpew 8/10