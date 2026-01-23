MIO: Memories in Orbit: Trailer feiert starken Launch des Metroidvanias

Das Metroidvania MIO: Memories in Orbit überrascht die Welt – und der neue Accolades-Trailer zeigt, warum.

Der Accolade‑Trailer zu MIO: Memories in Orbit markiert den erfolgreichen Start des französischen Metroidvanias, das mit seiner markanten Bildsprache und einem eindrucksvollen Soundtrack internationale Aufmerksamkeit erlangt hat.

Die Kritiker honorierten den Stil und die Atmosphäre des Titels mit einer Wertung von 84 auf Metacritic, was den positiven Trend seit dem Launch weiter unterstreicht.

Seit dem 20. Januar ist das Abenteuer auf PlayStation 5, Xbox Series XS, beiden Nintendo‑Switch‑Generationen sowie auf PC über Steam, Epic Games Store und Microsoft Store spielbar.

Zusätzlich steht es seit dem ersten Tag im Xbox Game Pass bereit und läuft ohne Einschränkungen auf dem Steam Deck.

Diese breite Verfügbarkeit sorgt dafür, dass ihr das Erlebnis auf nahezu jeder modernen Plattform genießen könnt.

Der von Nicolas Gueguen komponierte Original‑Soundtrack ist inzwischen auf allen gängigen Streamingdiensten abrufbar, darunter Spotify, Apple Music, YouTube und Bandcamp. Die Musik trägt entscheidend zur Stimmung von MIO: Memories in Orbit bei und ergänzt die visuelle Gestaltung des Spiels.

Zum Preis von 19,99 Euro bleibt ein Launch‑Rabatt von zehn Prozent für Steam‑ und Xbox‑Spieler aktiv. Besitzer der Nintendo‑Switch‑1‑Version erhalten zudem ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die Fassung für Nintendo Switch 2, was den Einstieg in das Abenteuer besonders unkompliziert macht.