MIO: Memories in Orbit: Visions of the Vessel enthüllt neue Visionen – Xbox Game Pass-Start rückt näher

Image: Focus Entertainment

MIO: Memories in Orbit enthüllt Visions of the Vessel vor dem Release im Xbox Game Pass.

Mit MIO: Memories in Orbit und dem brandneuen Visions of the Vessel Trailer eröffnen die Entwickler das kommende Jahr mit einem atmosphärischen Einblick in die geheimnisvolle Sci‑Fi‑Welt, die am 20. Januar 2026 im Xbox Game Pass auf euch wartet.

Das Abenteuer führt euch durch weitverzweigte Korridore und eindrucksvoll bewachsene Landschaften, die den Kontrast zwischen technischer Tiefe und organischer Weite betonen und die rätselhafte Vessel in den Mittelpunkt rücken.

Die Welt von MIO: Memories in Orbit entfaltet sich in einer Mischung aus futuristischen Strukturen und lebendigen Arealen, während Visions of the Vessel die verborgenen Hintergründe des Schauplatzes andeutet.

Mit dem nahenden Starttermin rückt MIO: Memories in Orbit stärker in den Fokus und lädt euch ein, die Geheimnisse der Vessel zu ergründen, wenn das Spiel am 20. Januar 2026 im Xbox Game Pass erscheint.

  3. mAsTeR OuTi 95380 XP Posting Machine Level 3 | 06.01.2026 - 10:56 Uhr

    Da es im Gamepass sein wird, wird es auf jeden Fall angetestet. Bin gespannt.

