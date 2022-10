Miraculous: Rise of the Sphinx: Paris braucht einen Helden, oder zwei

Miraculous: Rise of the Sphinx von ZAG ist ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.

Paris braucht einen Helden… oder zwei! Miraculous: Rise of the Sphinx, das neue Videospiel, das von der beliebten Zeichentrickserie ZAG HEROEZ Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir inspiriert wurde, ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC für 39,99 € erhältlich.

Spielende begeben sich mit den mutigen Teenager-Superhelden Ladybug und Cat Noir auf eine Reise und retten Paris in diesem Action-Adventure mit Einzelspieler- und lokalem Koop-Modus. Die Miraculous Ultimate Edition ist für 49,99 € erhältlich und enthält drei exklusive Kostüme: zwei alternative Kostüme für Lady Bug und eines für Cat Noir.

Einen Eindruck in die bunte Welt von Miraculous: Rise of the Sphinx bietet der Gameplay-Trailer:

Hawk Moth und seine hinterhältigen Schergen haben einen Plan ausgeheckt, um ein riesiges Sentimonster auf Paris loszulassen und nur das mächtigste Superhelden-Duo der Stadt kann es vernichten, bevor es zu spät ist. Spielende tauchen in die magische Welt von Miraculous ein und treten gegen aus der Serie bekannte und neue Feinde an. Nur wer die Fähigkeiten seines Helden meistert, kann dem hinterhältigem Plan von Hawk Moth ein Ende setzen!

Key Features:

Episches Einzelspieler-Abenteuer: Spielende können sowohl als Ladybug als auch Cat Noir eine originelle Geschichte erleben, die von der beliebten Fernsehserie inspiriert wurde. Es geht mit Ladybugs fliegendem Jo-Jo und Cat Noirs magisch vielseitig nutzbaren Stab direkt ins Getümmel!

Couch-Koop im Team : Gemeinsam mit einem Freund können die beiden Helden im Couch-Koop gesteuert werden.

Klassische Schurken, denen Einhalt geboten werden muss: Spielende nehmen es mit bekannten Bösewichten aus dem TV-Serien-Kosmos auf. Gegenspieler sind unter anderem Hawk Moth, Gamer, Weredad, Mr. Pigeon sowie einige noch geheime Gegner.

Verbesserungen für die Spielfiguren: Die Gadgets der Charaktere können während der Spielzeit stetig verbessert werden, um neue Manöver freizusetzen. Ladybug und Cat Noirs Mentor Meister Fu kann ebenfalls besucht zu werden, um neue Kräfte zu erlernen!

Erkundungen in den Straßen von Paris: Spielende entdecken und erfahren im Spielverlauf mehr über die Alter Egos von Ladybug und Cat Noir, Marinette und Adrien, in dem sie die Stadt erkunden und mit den Freunden der Superhelden sprechen.

Der Kwami Shop: Neue Musik, Kunstwerke und noch viel mehr kann hier freigeschaltet werden.