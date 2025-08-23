Mistfall Hunter: BETA 3 startet im September 2025

Im September 2025 beginnt die dritte Beta-Phase von Mistfall Hunter, einem düsteren Fantasy-Actionspiel mit Extraction-RPG-Elementen.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Gyldhunters und könnt euch mit bis zu drei weiteren Spielern zusammenschließen, um die gefährliche Welt der Gyldenmist zu erkunden. Dort erwarten euch monströse Gegner, rivalisierende Teams und wertvolle Ausrüstung, die es zu erbeuten gilt.

Die BETA 3 führt euch erstmals zum Camp, einem neuen zentralen Ort für Vorbereitung, Interaktion und Story-Inhalte. Hier trefft ihr auf die Göttin Dew, erhaltet Quests, verbessert eure Ausrüstung und könnt euch mit anderen Spielern koordinieren. Zu den spielbaren Klassen gehören Sorcerer, Black Arrow, Shadowstrix, Mercenary und Seer – alle nun auch in weiblicher Variante verfügbar. Die Seer-Klasse erhält zudem einen neuen Pfad: die Blasphemer Seers, die sich von der Göttin des Lichts abwenden und auf brutale Nahkampftechniken setzen.

Ein zentrales Element der Beta ist der Bosskampf gegen General Harald, einen ehemaligen Helden, dessen Seele durch ein fehlgeschlagenes Experiment verdorben wurde. Er bewacht die Ruinen als gnadenloser Gegner und stellt eine der größten Herausforderungen dar.