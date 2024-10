Mistfall Hunter: Die dunkle Welt des PvPvE-Extraktions-Rollenspiels

Autor:, in / Mistfall Hunter

Im PvPvE-Extraktion-Rollenspiels Mistfall Hunter suchen Spieler als Gylden Hunter in einer lebnsfeindlichen Umgebung nach Beute.

Das frisch angekündigte Third-Person-Action-PvPvE-Extraktions-Rollenspiel Mistfall Hunter spielt in einer vom Krieg der Götter gezeichneten Welt. Das Blut der umgekommenen Götter wabert als verderblicher Gyldenmist, einem seelenverzehrenden Nebel, über das Land.

Nur wenige Menschen schaffen es, ihren Verstand zu bewahren und um das Überleben der Menschheit zu kämpfen. Ein mysteriöses Mädchen kanalisiert eine übernatürliche Kraft und verleiht toten Helden neue Kraft, um sich dem Kampf stellen zu können.

Diese sogenannten Gylden Hunters, in deren Rolle Spieler von Mistfall Hunter schlüpfen, jagen die Verderbten und sammeln Gyldenblod, um der Welt neue Hoffnung zu schenken.

Spieler begeben sich allein oder mit bis zu zwei Begleitern in eine lebensfeindliche Umgebung, in welcher der Tod an jeder Ecke lauert. Durch Kämpfe mit verschiedenen Monstern winken Gyldenblod und jede Menge Beute.

Doch nicht nur vor Monstern heißt es auf der Hut zu sein. Auch konkurrierende Gylden Hunters, die es auf die Beute abgesehen haben, können zur tödlichen Gefahr werden. Wer stirbt, verliert alles!

Spieler haben die Wahl zwischen Klassen wie Mercenary, Sorcerer, Blackarrow, and Shadowstrix, die über einzigartige Fähigkeiten verfügen und in den rasanten Third-Person-Kämpfen Vor- und Nachteile bieten.

Sowohl Magie als auch die Klinge verschiedener Waffen kommen im Kampf zum Einsatz. Je nach Gegner kann die Wahl der richtigen Herangehensweise über Sieg oder Niederlage entscheiden. Im Zusammenspiel mehrerer Teammitglieder sind besonders mächtige Kombos möglich.