Mistfall Hunter: Düsteres Extraction-RPG schickt euch in den tödlichen Nebel

Mistfall Hunter steht vor dem Release: Düsteres Extraction-RPG schickt euch in den tödlichen Nebel.

Mit riskanten Beutezügen, PvPvE-Kämpfen und einem erbarmungslosen Extraction-System geht Mistfall Hunter Ende Juli auf die Jagd.

Der Release erfolgt am 29. Juli 2026 um 18:00 Uhr PT für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC – aufgrund der Zeitverschiebung entspricht das in Deutschland dem 30. Juli um 03:00 Uhr MESZ. Dazu erscheint das Spiel direkt im Xbox Game Pass.

Passend zur bevorstehenden Veröffentlichung gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der weitere Eindrücke vom düsteren Fantasy-Szenario und den Kämpfen vermittelt.

Jeder Beutezug ist ein Risiko

Die Götter sind tot und der sogenannte Gyldenmist verschlingt die Welt. Nachdem eine mysteriöse Frau namens Dew den Spieler wiederbelebt hat, beginnt die Reise als Gyldhunter in ein verbotenes Reich.

Dort gilt es, wertvolles Gyldenblod zu sammeln und das zerstörte Web of Fate zu reparieren. Zwischen den Spielern und ihrer Beute stehen jedoch nicht nur Kreaturen und andere Gefahren der Spielwelt, sondern auch rivalisierende Gyldhunter.

Das entscheidende Prinzip: Wer erfolgreich Beute sammelt, muss anschließend lebend entkommen.

Dafür gilt es, eine Glocke zu erreichen und die Extraktion einzuleiten. Wer vorher stirbt, verliert die während des Durchgangs mitgeführte Beute. Spieler müssen somit ständig entscheiden, ob sie ihren bisherigen Gewinn sichern oder für weitere Belohnungen noch tiefer in die gefährliche Welt vordringen.

Solo oder mit drei Spielern auf die Jagd

Mistfall Hunter lässt sich allein oder gemeinsam in einer Gruppe aus bis zu drei Spielern bestreiten. Neben großen Monstern müssen dabei auch konkurrierende Jagdgruppen ausgeschaltet oder ausmanövriert werden.

Für die Kämpfe stehen sechs unterschiedliche Klassen zur Auswahl. Waffen können mitten im Gefecht gewechselt werden, wodurch sich die eigene Strategie an unterschiedliche Gegner und Situationen anpassen lässt.

Die Spielwelt soll sich zudem über die Seasons hinweg verändern. Geplant sind neue Inhalte wie zusätzliche Klassen, Arcana, bislang unerforschte Gebiete und Relikte.

Kein Pay-to-Win

Beim Monetarisierungsmodell versprechen die Entwickler einen klaren Grundsatz: Keine käuflichen Statusverbesserungen und kein Pay-to-Win.

Spielerische Vorteile sollen damit nicht gegen Geld erhältlich sein. Erfolge bei der Jagd hängen laut Ankündigung stattdessen vom spielerischen Können ab.

Ob das Zusammenspiel aus Extraction-Mechaniken, Fantasy-Rollenspiel und PvPvE-Kämpfen aufgeht, können Xbox-, PlayStation- und PC-Spieler Ende Juli selbst herausfinden.