Mistfall Hunter: Extraction-RPG erscheint im Sommer für Konsolen und PC

Mistfall Hunter wird mit einem neuen Trailer actionreich in Szene gesetzt. Der Titel ist als dunkles Fantasy Action Extraction RPG angelegt, in dem sie als Gyldhunter in die Gyldenmist aufbrechen. Dort treten sie allein oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Jägern an, um sich gefährlichen Gegnern und rivalisierenden Teams zu stellen.
Im Mittelpunkt des Spiels steht der Versuch, aus der Gyldenmist mit wertvollen Gütern und mächtiger Ausrüstung zurückzukehren. Die Einsätze sind darauf ausgelegt, unter hohem Risiko lohnende Funde zu sichern und das eigene Gear zu verbessern. Jede Expedition verbindet den Kampf gegen monströse Feinde mit der Konkurrenz durch andere Gruppen, die dieselben Ziele verfolgen.
Mistfall Hunter erscheint im Juli 2026. Das Spiel wird auf Steam, Xbox und im Microsoft Store verfügbar sein und erweitert das Angebot an dunklen Fantasy Action Extraction Titeln um einen neuen Vertreter.
Sieht wie ein Soulslike Extraction Spiel aus, optisch finde ich es schonmal ganz gut.
Diese Extraktions Games wachsen aber auch wie Unkraut….Aber hier ist es ausnahmsweise mal kein Shooter…. Könnte vielleicht interessant werden…Mal beobachten.
Was ist denn nun schon wieder ein Extraction RPG🤦🏻♂️
Muss das Extraction Gedöns jetzt auch überall mit rein? Wenigstens geht es mal nicht nur ums ballern, was schon recht löblich ist aber es ist halt Extraction und das nervt.
Oh und dieser Hirschkopf Gegner, da gibt es bestimmt noch Plagiats Probleme, den hab ich doch schon bei Greedfall und evtl Witcher 3 gesehen.
Darauf warte ich schon eine Zeit lang. Hoffe, es wird gut.
Das könnte mir gefallen.
Zeit und Nerven investieren, um am Ende den Loot an eine andere Gruppe zu verlieren? Nein, danke.