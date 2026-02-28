Mistfall Hunter: Extraction-RPG erscheint im Sommer für Konsolen und PC

6 Autor: , in News / Mistfall Hunter
Übersicht
Image: BELLRING GAMES

Ein neuer Trailer zu Mistfall Hunter bestätigt das dunkle Fantasy Action Extraction RPG für Juli 2026 auf Steam, Xbox und im Microsoft Store.

Mistfall Hunter wird mit einem neuen Trailer actionreich in Szene gesetzt. Der Titel ist als dunkles Fantasy Action Extraction RPG angelegt, in dem sie als Gyldhunter in die Gyldenmist aufbrechen. Dort treten sie allein oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Jägern an, um sich gefährlichen Gegnern und rivalisierenden Teams zu stellen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht der Versuch, aus der Gyldenmist mit wertvollen Gütern und mächtiger Ausrüstung zurückzukehren. Die Einsätze sind darauf ausgelegt, unter hohem Risiko lohnende Funde zu sichern und das eigene Gear zu verbessern. Jede Expedition verbindet den Kampf gegen monströse Feinde mit der Konkurrenz durch andere Gruppen, die dieselben Ziele verfolgen.

Mistfall Hunter erscheint im Juli 2026. Das Spiel wird auf Steam, Xbox und im Microsoft Store verfügbar sein und erweitert das Angebot an dunklen Fantasy Action Extraction Titeln um einen neuen Vertreter.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Mistfall Hunter

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 340800 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.02.2026 - 08:13 Uhr

    Sieht wie ein Soulslike Extraction Spiel aus, optisch finde ich es schonmal ganz gut.

    0
  2. oOStahlkingOo 65105 XP Romper Domper Stomper | 28.02.2026 - 08:32 Uhr

    Diese Extraktions Games wachsen aber auch wie Unkraut….Aber hier ist es ausnahmsweise mal kein Shooter…. Könnte vielleicht interessant werden…Mal beobachten.

    0
  3. de Maja 327835 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.02.2026 - 08:40 Uhr

    Was ist denn nun schon wieder ein Extraction RPG🤦🏻‍♂️
    Muss das Extraction Gedöns jetzt auch überall mit rein? Wenigstens geht es mal nicht nur ums ballern, was schon recht löblich ist aber es ist halt Extraction und das nervt.

    Oh und dieser Hirschkopf Gegner, da gibt es bestimmt noch Plagiats Probleme, den hab ich doch schon bei Greedfall und evtl Witcher 3 gesehen.

    0
  6. Dr Gnifzenroe 270685 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.02.2026 - 09:13 Uhr

    Zeit und Nerven investieren, um am Ende den Loot an eine andere Gruppe zu verlieren? Nein, danke.

    0

Hinterlasse eine Antwort