Mistfall Hunter: Extraction-RPG erscheint im Sommer für Konsolen und PC

Ein neuer Trailer zu Mistfall Hunter bestätigt das dunkle Fantasy Action Extraction RPG für Juli 2026 auf Steam, Xbox und im Microsoft Store.

Mistfall Hunter wird mit einem neuen Trailer actionreich in Szene gesetzt. Der Titel ist als dunkles Fantasy Action Extraction RPG angelegt, in dem sie als Gyldhunter in die Gyldenmist aufbrechen. Dort treten sie allein oder gemeinsam mit bis zu drei weiteren Jägern an, um sich gefährlichen Gegnern und rivalisierenden Teams zu stellen.

Im Mittelpunkt des Spiels steht der Versuch, aus der Gyldenmist mit wertvollen Gütern und mächtiger Ausrüstung zurückzukehren. Die Einsätze sind darauf ausgelegt, unter hohem Risiko lohnende Funde zu sichern und das eigene Gear zu verbessern. Jede Expedition verbindet den Kampf gegen monströse Feinde mit der Konkurrenz durch andere Gruppen, die dieselben Ziele verfolgen.

Mistfall Hunter erscheint im Juli 2026. Das Spiel wird auf Steam, Xbox und im Microsoft Store verfügbar sein und erweitert das Angebot an dunklen Fantasy Action Extraction Titeln um einen neuen Vertreter.