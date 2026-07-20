Mistfall Hunter: Feiert bald Day-One-Release im Xbox Game Pass

Mistfall Hunter startet Ende Juli direkt im Xbox Game Pass und verbindet Dark Fantasy mit Extraction-Gameplay, bei dem jeder Tod den kompletten Loot kostet.

Mit Mistfall Hunter erwartet Xbox-Spieler schon bald ein neues Dark-Fantasy-Extraction-ARPG, das direkt zum Release im Xbox Game Pass erscheint. Das Spiel startet am 30. Juli 2026 um 03:00 Uhr deutscher Zeit (29. Juli, 18:00 Uhr PT) für Xbox Series X|S und Xbox auf PC.

Die Handlung führt in die zerstörte Welt Weavereach, in der die Götter gefallen sind und der geheimnisvolle Gyldenmist das Land verschlingt. Als sogenannter Gyldhunter kämpft ihr euch allein oder mit bis zu zwei Mitspielern durch die gefährlichen Gebiete, stellt euch verdorbenen Kreaturen und tretet gegen andere Spieler an, um wertvolle Beute zu erlangen.

Dabei setzt Mistfall Hunter auf das beliebte Extraction-Prinzip: Wer stirbt, verliert sämtliche gesammelten Ausrüstungsgegenstände und Beute. Um den Einsatz erfolgreich abzuschließen, müsst ihr einen Fluchtweg finden und mithilfe der Glocke Soul of Return rechtzeitig aus dem verseuchten Gebiet entkommen. Laut den Entwicklern verbirgt der Gyldenmist jedoch mehr als nur einen möglichen Ausgang.

Neben dem Day-One-Release im Xbox Game Pass bieten die Entwickler bis zum 12. August 2026 einen Einführungsrabatt von 10 Prozent auf die Standard- und Deluxe-Editionen auf allen Plattformen an.

Mit seinem Mix aus Dark Fantasy, kooperativem PvE, PvPvE-Elementen und hohem Risiko könnte Mistfall Hunter vor allem Fans von anspruchsvollen Extraction-Spielen ansprechen.