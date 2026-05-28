Mistfall Hunter: Gameplay Deep Dive und Open Beta am 14. Juni auf PC, PlayStation und Xbox

Ein düsteres Extraction-ARPG mit Fokus auf präzise Kämpfe und riskante Beutezüge startet schon bald in die nächste Testphase: Mistfall Hunter beginnt seine Open Beta am 14. Juni auf Steam, PlayStation und Xbox.

Entwickelt wird das Spiel von Bellring Games in Zusammenarbeit mit Skystone Games. Das Dark-Fantasy-Projekt kombiniert klassische Action-RPG-Elemente mit Extraction-Gameplay, bei dem jede Mission mit hohem Risiko verbunden ist.

Die Spielwelt von Mistfall Hunter entsteht nach einem verheerenden Krieg zwischen Göttern und sogenannten äußeren Göttern. Nach dem Fall der Gottheiten breitet sich eine zerstörerische Substanz namens „Gyldenmist“ über das Land Weavereach aus und verwandelt Lebewesen zunehmend in monströse Kreaturen.

Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Gyldhunters – wiederbelebte Krieger, die durch eine mysteriöse Figur namens Dew zurück ins Leben geholt werden. Ihre Aufgabe besteht darin, in verseuchte Gebiete vorzudringen, Monster zu bekämpfen und wertvolle Ressourcen zu bergen, um die zerbrochene Welt zu retten.

Gameplay-seitig setzt Mistfall Hunter auf eine Mischung aus taktischem Nahkampf, präzisem Timing und Extraction-Mechaniken. Spieler kämpfen entweder allein oder in Gruppen mit bis zu drei Teilnehmern gegen KI-Gegner und rivalisierende Spieler, die dieselben Beuteziele verfolgen.

Besonders wichtig ist dabei die erfolgreiche Extraktion aus den gefährlichen Gebieten. Wer besiegt wird, verliert sämtliche gesammelten Ressourcen und Ausrüstung. Um Beute zu sichern, müssen Spieler spezielle Fluchtpunkte finden und die sogenannte „Soul of Return“-Glocke aktivieren.

Zum Start der Open Beta stehen fünf spielbare Klassen zur Verfügung: Mercenary, Sorcerer, Blackarrow, Shadowstrix und Seer. Jede Klasse bringt eigene Waffen, Fähigkeiten und Kampfstile mit sich.

Das Kampfsystem setzt stark auf Schwachstellen-Treffer, Kombos und flexible Charakter-Builds. Laut Entwickler können Spieler aus mehr als zehn Skills und Talentoptionen wählen, um ihren Spielstil individuell anzupassen. Hochwertige Ausrüstung schaltet zusätzlich passive Fähigkeiten frei.

Bellring Games beschreibt die kommende Open Beta als nahezu vollständige Spielerfahrung. In den vergangenen Monaten habe das Studio zahlreiche Gameplay-Systeme überarbeitet und Feedback aus früheren Tests umgesetzt.

Die Open Beta von Mistfall Hunter startet am 14. Juni für PC, PlayStation und Xbox.