Mistfall Hunter: Launch-Termin offiziell bestätigt

Im Rahmen einer neuen Ankündigung hat Mistfall Hunter von Bellring Games den offiziellen Veröffentlichungstermin erhalten und gleichzeitig eine neue spielbare Klasse vorgestellt.

Der Launch des Extraction-Actionspiels ist für den 29. Juli 2026 angesetzt und betrifft PC sowie Konsolen. Zusätzlich wurde eine Open Beta bestätigt, die bereits im Juni stattfinden wird und Spielern erstmals den Zugriff auf den vollständigen Klassenumfang ermöglicht.

Im Zentrum der neuen Inhalte steht der Withered Knight, eine gefallene Ritterklasse mit Zweihand-Großschwert. Das Kampfsystem basiert auf Reichweite, präzisem Timing und einem Sigil- sowie Detonationsmechanismus, bei dem Gegner markiert und im richtigen Moment mit zusätzlichem Schaden ausgelöst werden.

Zur Ausstattung der Klasse gehören unter anderem:

Withering Sigils und Reckoning zur Markierung und Detonation

Parry als timingbasierte Verteidigung

Thorn Guide zur Positionskontrolle durch Ziehen von Gegnern

Withering Talent als zentrales Klassensystem für Build-Varianten

Der Withered Knight ergänzt das bestehende Roster aus Mercenary, Sorcerer, Blackarrow, Shadowstrix und Seer und ist speziell auf Teamrollen im Drei-Spieler-Co-op ausgelegt. Die Klasse übernimmt dabei vor allem Kontrolle und Tempo im Kampfgeschehen.

Vor dem Release erhalten Spieler im Zeitraum vom 14. bis 22. Juni 2026 Zugriff auf die Open Beta. Diese Testphase soll das komplette Koop-Erlebnis sowie alle Klassen bereits vorab spielbar machen.

Das Spiel folgt dem typischen Extraction-Loop: riskante Einsätze, koordinierte Squad-Operationen und das Ziel, mit Beute lebend zu entkommen.