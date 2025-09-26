Mistfall Hunter: Neue Map The Solemn Needles vorgestellt

Mistfall Hunter Trailer 2025: Neue Map „Solemn Needles“ – Gameplay, Release & Highlights für PC & Konsole!

Das Dark-Fantasy-Action-Extraction-RPG Mistfall Hunter präsentierte auf der Tokyo Game Show 2025 ein wichtiges Update, das einen tieferen Einblick in die düstere Spielwelt gewährt.

Spieler übernehmen die Rolle von Gyldhunters, die sich in Teams von bis zu drei Personen in die Gyldenmist wagen, um monströse Gegner und rivalisierende Gruppen zu bekämpfen und dabei wertvolle Ausrüstung zu erbeuten.

Mit dem offiziellen Launch wird die zweite spielbare Karte The Solemn Needles eingeführt. Diese bleiche, sakrale Waldlandschaft birgt unheilvolle Geheimnisse im Nebel und führt die Gyldhunters schließlich in einen epischen Kampf gegen die überwältigende Macht eines False God.

Die neue Map verspricht einzigartige Herausforderungen, atmosphärische Erkundung und intensive Gefechte, die das taktische Gameplay von Mistfall Hunter weiter vertiefen.

Das Entwicklerteam kündigte zudem an, dass in den kommenden Wochen weitere spannende Enthüllungen folgen werden.