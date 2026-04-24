Mistfall Hunter: Neue Zone und brutale PvPvE-Extraction-Mechanik im Trailer

Mistfall Hunter präsentiert neuen Trailer mit Einblick in die Region Solemn Needles und sein PvPvE-Extraction-Gameplay.

Frische Eindrücke aus dem kommenden Dark-Fantasy-Action-Extraction-RPG Mistfall Hunter wurden beim ID@Xbox Event gezeigt. Das neue Material stammt vom aufstrebenden Entwicklerstudio Bellring Games und zeigt erstmals umfassend die Region „Solemn Needles“. Dabei handelt es sich um ein weitläufiges Gebiet, das sich deutlich stärker in Richtung offener Landschaften bewegt und damit auch erfahrenen Spielern neue Herausforderungen bietet.

Im Mittelpunkt des Trailers steht die bedrückende Atmosphäre der Region. Massive, scharfkantige Felsformationen ragen durch den dichten, korrosiven Gyldenmist und formen ein vertikales Schlachtfeld, in dem Gefahren sowohl über als auch unter den Spielern lauern.

Begleitet von einem intensiven, treibenden Soundtrack zeigt das Gameplay zudem neue feindliche Kreaturen, die in dieser Region leben. Die Präsentation unterstreicht die gefährliche und unberechenbare Natur der Spielwelt.

Mistfall Hunter ist ein Third-Person PvPvE Extraction-Looter, in dem Teams aus bis zu drei Spielern in eine düstere Fantasy-Welt eintauchen. Das Kampfsystem setzt auf schnelle, kombobasierte Gefechte mit flexiblen Waffenwechseln, um sowohl gegen Monster als auch gegen gegnerische Spieler zu bestehen.

Ziel der Missionen ist es, wertvolle Beute zu sichern und anschließend erfolgreich zu extrahieren. Dafür müssen Spieler den sogenannten „Returner Woodling“ aufspüren, um einen „Soul of Return“ zu erhalten. Nur dieses Item ermöglicht das Öffnen eines Extraktionsportals.

Dabei gilt eine klare Regel: Wer im Kampf fällt, verliert seine gesamte Ausrüstung und Beute, was jeden Einsatz zu einem riskanten Unterfangen macht.