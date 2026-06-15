Mistfall Hunter: Open Beta jetzt auf Xbox, PS5 und PC gestartet

Der Extraction-Actiontitel Mistfall Hunter ist ab sofort in einer offenen Beta spielbar. Die Testphase ist auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar und läuft bis zum 22. Juni 2026 um 3 Uhr PT. Damit erhält das Spiel erstmals einen umfassenden öffentlichen Testlauf inklusive Konsolen-Unterstützung und Cross-Play-Funktion.

Im Mittelpunkt der Open Beta steht der neue spielbare Withered Knight. Die Klasse stammt aus den Reihen der einstigen Elitewächter des Königreichs Gaenaria, die inzwischen als verbannte Krieger gelten. Ausgestattet mit einem Zweihandschwert setzt der Withered Knight auf ein Kampfsystem, das Markierungen, Timing und explosive Konter kombiniert.

Zu den zentralen Fähigkeiten gehören Sigil-basierte Markierungen, die sich im Kampf detonieren lassen, präzise Pariermechaniken sowie eine Grappling-Technik, mit der Gegner gezielt aus Formationen gezogen werden können. Ergänzt wird das System durch Spezialisierungen, die entweder auf Kontrolle oder offensive Durchschlagskraft ausgelegt sind.

Neben der neuen Klasse führt die Beta auch die neue Karte Hallowgrave ein und gibt erstmals Einblick in einen der wichtigsten Endgame-Kämpfe: den Boss Sálmar, auch bekannt als „Cursed Moonwane“. Dieser Encounter soll laut Entwicklern zu den anspruchsvollsten Herausforderungen des Spiels gehören und erfordert koordinierte Teamarbeit.

Die Open Beta dient gleichzeitig als erster großer Stresstest für die Multiplayer-Struktur. Spieler können entweder solo oder in Dreier-Teams antreten und die sogenannten Extraction-Mechaniken vor dem geplanten Launch am 29. Juli 2026 ausprobieren.

Mit der erweiterten Testphase will das Entwicklerteam frühzeitig Feedback sammeln und die Grundlage für den finalen Release legen.