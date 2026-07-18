Mistfall Hunter: Startet Ende Juli nach erfolgreicher Open Beta auf Xbox

Mistfall Hunter erscheint am 29. Juli für Xbox und startet nach einer erfolgreichen Open Beta mit zwei Editionen.

Nach einer erfolgreichen Open Beta steht der Veröffentlichungstermin für Mistfall Hunter fest.

Skystone Games und Bellring Games haben angekündigt, dass das Dark-Fantasy-Extraction-ARPG am 29. Juli 2026 für Xbox, PlayStation und PC (Steam) erscheint. Das Spiel wird direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Während des Steam Next Fest konnte der Titel bereits für Aufmerksamkeit sorgen. Nach Angaben der Entwickler nahmen nahezu 430.000 Spieler an der Open Beta teil. Zudem schaffte es Mistfall Hunter in die Steam-Charts der Top Demos sowie der Top Trending Upcoming Games.

In Mistfall Hunter verschlägt es euch in eine düstere Fantasy-Welt, die von einem tödlichen Nebel verschlungen wird. Als wiedererweckter Gyldhunter kämpft ihr euch durch gefährliche Gebiete, sammelt wertvolle Beute und müsst diese lebend aus dem Einsatzgebiet bergen. Scheitert die Flucht, geht die gesamte während des Durchlaufs gesammelte Ausrüstung verloren.

Das Spiel setzt auf ein PvPvE-Konzept, bei dem nicht nur Monster und mächtige Bossgegner zur Gefahr werden. Auch andere Spieler jagen nach derselben Beute und können jederzeit in die Kämpfe eingreifen, wodurch jede Expedition zu einem riskanten Wettlauf um wertvolle Ressourcen wird.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Solo-Spiel oder Koop mit bis zu drei Spielern

Sechs unterschiedliche Klassen

Waffenwechsel während laufender Kämpfe

Saisonale Inhalte mit neuen Klassen, Gebieten, Relikten und Fähigkeiten

Kein Pay-to-Win und keine kaufbaren Werteboni

Zum Verkaufsstart erscheinen zwei Editionen:

Standard Edition (24,99 US-Dollar)

Vollversion des Spiels

Deluxe Edition (39,99 US-Dollar)

Vollversion

Exklusives Outfit „Forsaken Skeleton“

Hintergrund „Shipwreck Coast“

Ohrringe „Web of Fate“

Pose „Justice“

Emotes „Pip’s Daily Life“

Avatar „Dew“

Avatar-Rahmen „Light Feather“

2.500 Fate Coins für kosmetische Inhalte

Spieler der Standard Edition können jederzeit auf die Deluxe Edition upgraden und alle enthaltenen Boni nachträglich freischalten.

Zusätzlich gewähren die Entwickler vom 30. Juli bis 12. August 2026 auf allen Plattformen einen Launch-Rabatt von zehn Prozent. Ein Preload wird vor dem Release allerdings nicht angeboten.

Mistfall Hunter erscheint am 29. Juli 2026 für Xbox, PlayStation und PC. Der Titel wird zum Release direkt im Xbox Game Pass verfügbar sein.