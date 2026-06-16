Mistfall Hunter: Trailer zeigt den Withered Knight in Aktion

Mistfall Hunter zeigt seine neue Klasse Withered Knight und startet bald auf Xbox.

Wenige Wochen vor dem Start auf Xbox haben die Entwickler von Mistfall Hunter eine weitere spielbare Klasse vorgestellt.

Im neuen Trailer steht der sogenannte Withered Knight im Mittelpunkt, ein gefallener Ritter, der mit einem gewaltigen Zweihandschwert in die gefährliche Welt von Weavereach zieht.

Mistfall Hunter ist ein düsteres Fantasy-Extraction-ARPG, das in einer zerbrochenen Welt spielt. Nachdem die Götter gefallen sind, wird das Land von dem mysteriösen Gyldenmist heimgesucht, der die letzten Überlebenden vor immer neue Herausforderungen stellt.

Der Withered Knight gehörte einst zu den angesehenen Rosenrittern des Königreichs Gaenaria.

Einst galten sie als ehrenvolle Beschützer des Reiches, heute leben sie als Verbannte im Norden und tragen den Namen „Withered Knights“. Trotz ihres Falls halten sie weiterhin an ihrem ritterlichen Ehrenkodex fest.

Im Kampf setzt die Klasse auf schwere Zweihandwaffen und eine robuste Nahkampfausrichtung. Der neue Trailer gibt einen ersten Eindruck davon, wie sich der Withered Knight gegen die Gefahren des Gyldenmist behauptet.

Mistfall Hunter erscheint am 29. Juli 2026 für Xbox. Wer bereits vorab in die düstere Fantasy-Welt eintauchen möchte, kann seit dem 14. Juni an der kostenlosen Open Beta teilnehmen.