Mists of Noyah: Release-Termin im Juli steht fest

Der brasilianische Entwickler und Publisher QUByte Interactive hat in Zusammenarbeit mit Pyxeralia Studio den Veröffentlichungstermin für Mists of Noyah bekannt gegeben. Das Spiel wird am 25. Juli für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein.

Mists of Noyah ist ein Survival-Spiel mit RPG-Elementen, in dem die Spieler in eine verlassene Festung versetzt werden, die durch Korruption verwüstet wurde und von der nur noch Ruinen übrig sind. Um die Struktur wiederherzustellen, ist es notwendig, die Welt auf der Suche nach Überlebenden und Ressourcen zu erkunden.

Das Spiel verfügt über ein Tag- und Nachtsystem, das eine strategische Aufteilung der Aufgaben erfordert. Tagsüber müssen die Spieler jagen, Materialien sammeln, Nahrung finden und die Bewohner der alten Festung sammeln. Nachts ist es wichtig, sich mit möglichst vielen Leuten zusammenzuschließen, um Verteidigungstürme zu bauen und extrem mächtige Dämonen zu bekämpfen.

Mit fünf spielbaren Charakteren könnt ihr denjenigen auswählen, der am besten zu eurem Spielstil passt, um ein einzigartiges und individuelles Erlebnis zu gewährleisten. Ihr könnt euch mit verschiedenen Gegenständen ausrüsten und Fähigkeiten freischalten, die jede Konfrontation dynamischer machen.