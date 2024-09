Mistwalker: Final Fantasy-Schöpfer arbeitet an neuem Spiel

Hironobu Sakaguchi geht doch nicht in Rente. Und er ist glücklich darüber.

2021 sagte der Schöpfer von Final Fantasy über das damals in Arbeit befindliche Apple Arcade-Spiel Fantasian, dass es durchaus möglich sei, dass dies sein letztes Projekt ist.

Nur zwei Jahre später gab er die Arbeit an der Portierung von Fantasian unter dem Namen Fantasian: Neo Dimension für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC verkannt.

Und auch danach ist noch nicht Schluss für den Videospieldesigner. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu gab er sich glücklich wieder Teil eines Teams zu sein und ist froh darüber sich anders entschieden zu haben. Außerdem arbeite man an einem neuen Spiel.

Sakaguchi erzählte lachend: „Ich habe Fantasian wirklich gemacht, weil ich dachte, es könnte mein Ruhestandswerk sein, aber ja, ich nehme es zurück.“

„Wir fangen an, über ein neues Projekt zu sprechen… das heißt, wir machen ein neues Spiel.“

„Es ist fast das gleiche Team, das an Fantasian gearbeitet hat, aber ich kann noch nicht sagen, woran wir arbeiten. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Spieleproduktion Spaß macht. Wahrscheinlich ist es jetzt eher ein Vergnügen als ein Job.“

„Vielleicht liegt es daran, dass ich älter werde, aber ich habe gemerkt, dass es wirklich schön ist, Teil einer Gruppe von Menschen zu sein. Ich freue mich darauf, mich wieder mit allen gemeinsam weiterzuentwickeln. Übrigens erwarte ich in Kürze ein Enkelkind. Ich hoffe, dass ich das, was ich in dieser Zeit empfinde, in das neue Spiel einfließen lassen kann.“